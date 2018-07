Il Chelsea dà il benservito ad Antonio Conte e a tutti i suoi collaboratori. Al suo posto arriva Sarri

di Lino De Lorenzis

Ora è ufficiale: Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea. Con una nota pubblicata sul proprio sito, il club di Abramovich ha comunicato la notizia del divorzio con il tecnico leccese. Con Conte, sono stati sollevati dall'incarico anche tutti i suoi collaboratori.

Ecco il testo integrale del comunicato del Chelsea: "Durante la permanenza di Antonio nel club, abbiamo vinto il nostro sesto campionato e l'ottava FA Cup. Nella stagione vincente del titolo, il club ha stabilito il record di 30 vittorie stagionali su 38 partite di Premier League, oltre al record del club di 13 vittorie consecutive in campionato. Auguriamo ad Antonio i migliori successi nella sua futura carriera".

A quanto pare, il Chelsea non sembra per niente intenzionato a riconoscere a Conte la buonuscita per cui si annuncia una battaglia legale. All'allenatore leccese sono giunti i saluti via social di Cesc Fabregas "Grazie mister per un'altra Premier e un'altra FA Cup. Non è stato facile all'inizio convincerti, ma spero alla fine di averti reso orgoglioso. In bocca al lupo" e di John Terry "In un momento che avrebbe potuto essere il più difficile della mia carriera, Antonio è stato onesto e rispettoso. Mi è piaciuto lavorare e impare da te. Grazie di tutto, boss".

Ovviamente, a succedere a Conte alla guida del Chelsea sarà l'ex del Napoli, Maurizio Sarri al cui fianco ci sarà Gianfranco Zola.



