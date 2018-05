Conte, dopo la Premier conquista la FA Cup con il Chelsea

di Redazione Sport

A distanza di un anno dalla vittoria della Premier League, il leccese Antonio Conte concede il bis e alla guida del Chelsea conquista la FA Cup. I blues hanno battuto in finale il Manchester United di Josè Mourinho con il punteggio di 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato nel corso del primo tempo dal fuoriclasse belga Hazard. Un successo meritato per Conte e per la sua squadra che ha tenuto testa ad una delle squadre più forti della Premier. Per Conte l'ennesimo successo della carriera.

