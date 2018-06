Il "Via del Mare" non è pronto, il Lecce ha scelto lo stadio di riserva

di Lino De Lorenzis

LECCE - In attesa che il Comune di Lecce provveda a mettere a norma l'illuminazione della stadio di Via del Mare, la società del presidente Saverio Sticchi Damiani ha già scelto lo stadio di riserva in vista degli impegni ufficiali della stagione sportiva 2018-2019. Si tratta di un atto dovuto considerato che la documentazione deve essere presentata entro domani. Il Lecce ha trovato ospitalità allo stadio "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto. Chiaramente, la dirigenza e i tifosi si augurano che l'Amministrazione comunale completi al più presto i lavori per l'aumento dell'illuminazione del "Via del Mare" considerato che il primo impegno è fissato per il 5 agosto, nella gara valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA