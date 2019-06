Ufficiale: Corvino non è più il Dg della Fiorentina

di Redazione Sport

Ora è ufficiale. Pantaleo Corvino non è più il direttore generale della Fiorentina. La notizia è stata comunicata dal club Viola con una nota pubblicata sul sito ufficiale. La decisione è maturata dopo il cambio di proprietà, con il passaggio della Fiorentina dalla famiglia Della Valle all'italo americano Rocco Commisso.

Pantaleo Corvino, nato a Vernole (Lecce) il 12 dicembre 1949, chiude così la sua seconda esperienza come dirigente della società toscana, un ruolo che ha ricoperto dal 2005 al 2012 e successivamente dal maggio 2016 sino ad ieri.



IL COMUNICATO

"La Fiorentina comunica, insieme al Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, che si è deciso di comune accordo di interrompere il rapporto tra le parti. È iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione tecnica precedente. Il Direttore Corvino nelle sue esperienze in viola ha contribuito con il suo lavoro a far si che la Squadra raggiungesse traguardi molto prestigiosi e, sotto la sua gestione, si é provveduto anche a dare nuova linfa al Settore Giovanile gigliato che ha potuto mettere in bacheca vari titoli Nazionali. La Fiorentina ringrazia Pantaleo Corvino per tutto ciò che ha dato al Club viola e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua vita professionale e personale".





© RIPRODUZIONE RISERVATA