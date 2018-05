Cosenza col Lecce in B. Ecco l'elenco dei giallorossi "incedibili"

di Lino DE LORENZIS

LECCE - Oltre alla lista degli obiettivi di mercato, il direttore sportivo Mauro Meluso custodisce gelosamente anche l’elenco dei calciatori ritenuti incedibili e quindi fuori dal mercato. Si tratta dei principali protagonisti della promozione del Lecce, un gruppo attorno al quale il tecnico Fabio Liverani conta di costruire la squadra che a partire dal prossimo 24 agosto giocherà nel campionato di serie B.

La lista è folta e comprende all’incirca dieci-dodici elementi compreso il portiere Filippo Perucchini per il quale però bisognerà trovare un accordo con il Bologna, società proprietaria del cartellino dell’estremo difensore lombardo. Di sicuro, ne fanno parte i difensori Ciccio Cosenza e Franco Lepore, i centrocampisti Andrea Arrigoni, Marco Mancosu e Marco Armellino, e l’attaccante Andrea Saraniti il cui ingaggio, formalizzato alla fine del mese di gennaio, è stato caldeggiato proprio dal tecnico romano che, per ovvie ragioni, non aveva partecipato la scorsa estate alla costruzione della squadra.

Questa volta però mister Liverani avrà la possibilità di incidere anche sul mercato estivo del Lecce, ovviamente in piena sintonia con il diesse Meluso e con la stessa proprietà che ha confermato la piena fiducia di tutti i soci nei confronti di allenatore e responsabile dell’area tecnica. Fermo restando però che ogni scelta sarà sempre valutata dalle tre principali componenti del club di via Colonnello Costadura prima di mettere nero su bianco. Come del resto è già accaduto all’inizio dell’anno quando il Lecce ha deciso di mettere sotto contratto Cosimo Chiricò, in scadenza con il Cesena al termine di questa stagione, in attesa di fare una scelta definitiva sul suo destino nel corso della sessione estiva di calciomercato che, come è noto, chiuderà i battenti il 18 agosto e non più il 31. Quasi certamente, Chiricò sarà ceduto in serie B e l’operazione di trasferimento consentirà al sodalizio leccese di mettere a segno una plusvalenza.

Un obiettivo di mercato del Lecce è indubbiamente il laterale sinistro difensivo Luigi Vitale, 30 anni, in forza alla Salernitana.

