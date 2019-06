Da Guardiola un videomessaggio per la scuola calcio: «Forse ci vediamo presto»

FASANO – Una sorpresa inaspettata per i giovani calciatori di Fasano sta facendo il giro del web, perché letta anche nell’ottica di un clamoroso arrivo sulla panchina della Juventus.



Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, vincitrice dell’ultimo titolo in Premier League, ha inviato un videomessaggio alla scuola calcio Bs Team Fasano complimentandosi per il lavoro svolto, per poi chiudere con un “Forse ci vediamo presto”. Una frase, questa, che apre la strada a due opzioni, che cioè l’ex allenatore del Brescia possa decidere di venire presto in Puglia per fare una visita alla società, ingrossando così la lista dei super-vip in vacanza nel Nord brindisino, oppure che davvero il tecnico si riferisse ad un clamoroso accordo con la società bianconera per la prossima stagione.

