Emiliano Sala, spunta la fidanzata segreta. Pallavolista scrive: «Ti amerò per sempre»

di Luca Calboni

Dopo il dolore per la morte di Emiliano Sala, il calciatore italo-argentino morto nell'incidente aereo mentre sorvolava la Manica, arriva la dichiarazione d'amore che non ti aspetti. Colpo di scena, del tutto inaspettato, che parla di una relazione che era rimasta segreta fino ad oggi.



Un minuto di silenzio per Emiliano Sala nelle gare di Champions ed Europa League





Emiliano Sala sul campo di calcio



«Ti amerò per sempre». Questo il messaggio che è stato pubblicato dalla pallavolista brasiliana Luiza Ungerer, insieme a una foto che ritrae la trentunenne carioca con il calciatore recentemente scomparso. E non sarebbe l'unica foto che ritrae la coppia latinoamericana: i due sportivi infatti si sarebbero conosciuti mentre entrambi giocavano a Nantes, lui con la locale squadra calcistica, lei con la selezione di pallavvolo della città transalpina.



Secondo quanto raccontato dalla stessa Ungerer, i due avrebbero iniziato a scriversi nel 2017 via social network e per lei Sala era «una persona semplice, con un cuore puro e senza cattiveria» e talmente umile «da rimanere colpito quando la gente per strada lo fermava per complimentarsi con lui delle sue performance sul campo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA