Lecce, è il giorno di Falco: il trequartista pronto al ritorno in giallorosso

di Lino De Lorenzis

LECCE - Il Lecce passa dalle parole ai fatti. E senza squilli di tromba, tipici del periodo estivo, la società giallorossa mette a segno il terzo acquisto della nuova stagione cui si aggiunge anche l’acquisizione dall’Hellas Verona del cartellino di Davide Riccardi, divenuto a tutti gli effetti di proprietà del Lecce.

Dopo il fantasista Mino Chiricò, prelevato a parametro zero dal Cesena (è destinato comunque a cambiare casacca nel corso delle prossime settimane) e il jolly di centrocampo olandese Thom Haye, pure lui in scadenza di contratto e arrivato dal Willem II, ieri il direttore sportivo Mauro Meluso ha perfezionato l’ingaggio di uno dei migliori attaccanti del campionato di serie B. Si tratta di Stefano Pettinari, romano, classe 1992, prelevato a titolo definitivo dal Pescara nell’ambito di un’operazione che è costata al Lecce circa 300 mila euro. Pettinari si è legato al club del presidente Sticchi Damiani fino al 30 giugno 2022. Nell’ultima stagione con la maglia del Pescara il neo giallorosso ha collezionato, tra campionato di B e Coppa Italia, 40 presenze realizzando 14 reti. Mister Liverani, che ha spinto molto per il suo acquisto, conta di impiegarlo come seconda punta. Pettinari sarà a Lecce nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche dopodiché sarà presentato ufficialmente a stampa e tifosi.

Messo al sicuro il contratto di Pettinari, ora il Lecce stringe i tempi per assicurarsi il tanto atteso trequartista. In tal senso, è solo questione di ore per il ritorno alla casa madre di Filippo Falco, il talentuoso centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile del Lecce ed attualmente in forza al Bologna con cui ha collezionato 9 presenze in serie A. In maglia giallorossa invece Falco ha messo insieme 34 presenze e 3 gol quando era ancora giovanissimo prima di essere ceduto al Bologna per 1 milione 250 mila euro. Ieri sera il presidente Saverio Sticchi Damiani ha raggiunto a Milano il diesse Meluso per cercare di chiudere la trattativa avviata ormai da giorni con i dirigenti del club felsineo e con il placet dell’amministratore delegato Claudio Fenucci. L’occasione è stata propizia anche per affrontare l’argomento relativo al portiere Filippo Perucchini che potrebbe continuare a vestire la maglia del Lecce anche in serie B con buona pace di Eugenio Lamanna del Genoa, pure lui corteggiato dai dirigenti leccesi. L’estremo difensore lombardo ha un altro anno di contratto con il Bologna ma pure ottime chance di trasferirsi nel Salento a titolo definitivo. Come del resto Falco che è animato da una grande voglia di riprendersi la maglia giallorossa.

È a buon punto anche la trattativa con la Lazio per l’ingaggio del giovane attaccante Simone Palombi: c’è già un accordo di massima per il prestito con diritto di riscatto (Lecce) e controriscatto (Lazio). Resta solo da definire qualche piccolo dettaglio. Il Lecce inoltre è in parola con l’ex Antonio Mazzotta, laterale sinistro difensivo, svincolato, che nei prossimi giorni formalizzerà il ritorno in giallorosso.

Infine, il settore giovanile. La fumata bianca sta per arrivare e si va verso la riconferma di Roberto Alberti anche per la stagione 2018-2019. Si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club di via Colonnello Costadura.

