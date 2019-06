Calciomercato, Farias e Vera per un Lecce sudamericano

di Lino DE LORENZIS

Qualcosa comincia a muoversi in casa del Lecce che punta ad allestire un organico all'altezza del campionato di serie A con l'innesto di almeno una decina di elementi che andranno ad aggiungersi al gruppo-base della passata stagione. In questo momento, le attenzioni sono rivolte in particolare su due elementi in grado di ben figurare nel massimo campionato italiano. Il primo è noto ai più, Diego Farias da Silva, 29enne brasiliano nativo di Sorocaba. Dopo aver brillato con la maglia dell'Empoli, ora l'attaccante sudamericano è rientrato al Cagliari per fine prestito. Il Lecce si è mosso per tempo bussando alla porta del club sardo: la trattativa è bene avviata sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto. La decisione arriverà probabilmente già all'inizio della prossima settimana.



Stesso discorso per un altro talento sudamericano. Si tratta del difensore colombiano Brayan Emanuel Vera Ramírez, noto ai più come Brayan Vera. Nato a San Luis il 15 gennaio 1999, laterale mancino di proprietà dell'Itagui Leones, di recente ha partecipato al Mondiale Under 20. E proprio in Polonia è stato visto all'opera dal diesse Meluso e dai suoi collaboratori che lo avevano già seguito nei mesi scorsi: le sue prestazioni hanno convinto tutti al punto da accelerare le operazioni per l'ingaggio.



Ieri sera nel frattempo il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Mauro Meluso, era presente in tribuna al Buyuksehir Belediye Stadium di Konya per assistere alla sfida valida per le qualificazione Europee tra i padroni di casa della Turchia e la Francia. Pare che il club giallorosso stia seguendo con grande interesse il centrocampista Ozan Tufan, 24 anni, in forza al Fenerbahçe. Meluso ieri sera potrebbe aver parlato con il suo agente (a Konya c'era pure Fabio Paratici, diesse della Juventus, giunto in Turchia per incontrare l'agente del difenore turco Demiral, ndr).



Un altro calciatore straniero è finito da tempo nel mirino dei salentini. È il portiere Bartomiej Drgowski, 21 anni, pure lui reduce da una buonissima stagione in serie con l'Empoli e ora rientrato alla Fiorentina che detiene la proprietà del cartellino. Il discorso per il trasferimento in giallorosso è stato avviato con gli attuali operatori di mercato del club viola solo che nel frattempo c'è stato il cambio di proprietà con l'avvento dell'italo-americano Commisso alla presidenza e la trattativa è stata congelata. Ma solo per qualche giorno.



Per ciò che riguarda i calciatori italiani invece al momento non è nei pensieri del Lecce il ritorno di Lorenzo Venuti, rientrato alla Fiorentina per fine prestito. In organico c'è ancora Riccardo Fiamozzi ma è chiaro che i dirigenti giallorossi sono alla ricerca di un altro elemento di sicuro affidamento. Due i nomi che circolano con più insistenza: Ignazio Abate, 32 anni, in uscita dal Milan, e Andrea Rispoli, 30 anni, in procinto di lasciare il Palermo. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno dopo la precedente esperienza della stagione 2010-2011 terminata con un bottino di 13 presenze.

