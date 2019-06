Messa, mare e relax: vacanze a Savelletri per il Ct della nazionale

di Alfonso SPAGNULO

Non solo uomo di calcio ma anche uomo di fede. Stupore ieri mattina, a Savelletri, frazione marinara fasanese, per residenti e turisti che hanno partecipato alla celebrazione eucaristica di primo mattino. Infatti tra i banchi del luogo di culto fasanese ha preso posto anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Il famoso tecnico è pressoché di casa nel territorio di Fasano dove da anni, appena può, trascorre qualche giorno di vacanza in una delle strutture extra lusso sul mare.



Mancini, come era normale, è stato riconosciuto e non si è sottratto, a fine messa, ad alcune foto ricordo. E’ noto che con l’avvento di Mancini sulla panchina azzurra anche durante i ritiri spesso squadra, tecnici e dirigenti partecipino, proprio per volontà dello stesso Mancini, a celebrazioni eucaristiche. Magari ieri un pensiero dell’ex giocatore di Sampdoria e Inter è andato anche a Gigi Simoni che dopo aver accusato un malore e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Mancini è un grande estimatore della costa fasanese. Nel giugno del 2016, quando era proprio allenatore dei nerazzurri, incontrò anche il presidente del locale Inter Club con quest’ultimo che donò all’illustre ospite una bottiglia di limoncello fatta in casa.



Ma Mancini è solo uno dei tanti personaggi famosi presenti nel Fasanese in questo scorcio d’estate. Dopo Alessia Marcuzzi e Kurt Russell anche Fedez e la moglia Chiara Ferragni sono stati avvistati in zona, così come l’attaccante della Spal Mirco Antenucci e Ronn Moss, il più famoso dei Ridge di Beautiful.

