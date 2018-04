Fisco e Sport dilettantistico: seminario sabato a Lecce

di Redazione Sport

LECCE - Le normative giuridico-fiscali riferite alle associazioni sportive dilettantistiche ed il nuovo Registro 2.0 saranno al centro del Seminario organizzato dal Coni Puglia in collaborazione con la Scuola regionale dello sport, il Coni Point Lecce ed il Liceo sportivo “F. Calasso” di Lecce. Il seminario si svolgerà sabato 21 aprile, dalle ore 9.30 nell’Auditorium dello stesso Istituto, in via Belice, a Lecce.

Gratuito ed aperto a dirigenti ed operatori sportivi delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, oltre a chiunque fosse interessato all’argomento, prevede due intereventi dopo i saluti delle autorità presenti, tra cui il presidente del Coni Regionale, Angelo Giliberto, il delegato del Coni Lecce, Antonio Pellegrino, ed il dirigente scolastico del Liceo, Mario Portaccio.

La prima relazione sul tema “Il nuovo Registro Nazionale 2.0 delle ASD/SSD Sportive” sarà tenuta da Maria Rosaria Bianco, docente della Scuola regionale dello sport. Argomenti del secondo intervento saranno “Le società sportive dilettantistiche a scopo di lucro” e “I compensi per le attività sportive dilettantistiche”, entrambi tenuti da Giovanni Romanazzi, docente della Scuola regionale dello sport.

