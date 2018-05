Ufficiale: Zavettieri allenerà la Virtus Francavilla

di Redazione Sport

FRANCAVILLA FONTANA - Zavettieri è il nuovo allenatore della Virtus Francavilla. La società del presidente Magrì ha comunicato questa mattina di aver trovato l’accordo con mister Nunzio Zavettieri che, a partire dal 1 luglio 2018, sarà il nuovo allenatore della società biancazzurra. Allenatore esperto, di origini calabresi, vanta un palmarès notevole e prestigioso. All’inizio della sua carriera ha allenato le giovanili di Venezia, Udinese ed Inter per poi proseguire all’estero sulle panchine prima del Ventspils in Lettonia, con cui disputa due campionati di Serie A e matura esperienze in Champions League, poi dell’Adelaide United in Australia. Al suo ritorno in Italia, nel 2012, viene chiamato dal Bari in serie B come allenatore in seconda fino a diventare primo allenatore in coabitazione con Roberto Alberti, guidando i galletti biancorossi sino agli spareggi promozione per la serie A, venendo poi sconfitti in semifinale dal Latina.

Successivamente matura esperienze importanti in serie C alla guida di L’Aquila, Juve Stabia, Catanzaro e lo scorso anno del Bisceglie. "La società augura a mister Zavettieri un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri", si legge in una nota del club francavillese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA