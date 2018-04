Frode fiscale e riciclaggio per il Latina calcio, arresti in corso. C'è anche l'ex deputato Pasquale Maietta

di Laura Pesino

Dieci arresti in una operazione congiunta tra polizia e guardia di finanza partita nelle prime ore di questa mattina. Tra i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare anche Pasquale Maietta, ex deputato di Fratelli d'Italia, e Paola Cavicchi, sua socia, e il figlio di lei. Altre ordinanze di costudia cautelare sono state eseguite a carico di commercialisti e imprenditori del capoluogo pontino. Dalle prime informazioni, l'indagine, seguita da guardia di finanza e squadra mobile di Latina, riguarda un'associazione a delinquere finalizzata a imponenti frodi fiscali e al riciclaggio.





L'attenzione degli investigatori si è concentrata su società e conti in Svizzera e sulle attività di riciclaggio del denaro che servivano per finanziare il Latina Calcio. A Maietta l'ordinanza è stata notificata in una clinica privata dove si trova dopo un incidente avvenuto nella sua abitazione e un primo ricovero al "San Camillo"Secondo gli investigatori i partecipanti alle attività avrebbero accumulato patrimoni illeciti per 60 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA