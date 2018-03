Astori, lo strazio di Francesca Fioretti ai funerali: aiutata da due persone

Completamente trasfigurata dalle lacrime, Francesca Fioretti è arrivata nella basilica di Santa Croce, a Firenze, prima di tutti. Sorretta da due persone, la showgirl napoletana è rimasta in silenzio accanto alla bara del compagno, il capitano della Fiorentina Davide Astori. Uno strazio infinito e tanta preoccupazione per il padre, colpito da malore all'interno della chiesa.



Commozione e grande partecipazione ai funerali







Erano circa 10.000 le persone in Santa Croce, tra la piazza (la maggior parte) e in chiesa per i funerali di Astori. Una folla che ha invaso piazza Santa Croce, gremita anche di sciape, striscioni e bandiere che l'hanno colorata di viola grazie anche a fumogeni dello stesso colore. Tra i tanti presenti dentro la basilica, a sua volta gremita, c'erano anche Totti, Buffon, Van Basten, Borja Valero, Babacar, Baresi, Barzagli, Bernardeschi, Florenzi, Ferrero e Tardelli. All'uscita dalla chiesa i genitori Davide, Renato e Anna Astori, si sono rivolti alla folla per salutare e ringraziare.







Il feretro di Astori, da Santa Croce è partito, accompagnato dal fratello Marco, per San Pellegrino Terme (Bergamo), paese della famiglia del giocatore, dove stasera si terrà una veglia funebre. Astori sarà poi sepolto nel cimitero di San Pellegrino Terme.

