Giudice Sportivo, grane per il Taranto

Giornata da dimenticare per il Taranto, che viene punito così dal Giudice Sportivo:

La Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

1) - il sig. Giove Massimo, Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1 bis, Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 13 comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 153 del 9 giugno 2017 ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di serie D 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, dal 21/11/2017 al 04/06/2018, degli emolumenti dovuti a n. 3 tesserati (Altobello Errico, Maurantonio Roberto, Stendardo Mariano), per la mensilità di giugno 2017, e comunque per non aver documentato al Dipartimento Interregionale, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) – la società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giove Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017, come sopra descritto.

