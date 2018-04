Happy Casa Brindisi ko in casa con Cremona: salvezza rinviata ancora

di Antonio Rodi

Il flop è clamoroso. La Happy Casa crolla sotto i colpi di una Vanoli assolutamente devastante, soprattutto nella terza frazione che la formazione lombarda chiude con un eloquente 32 a 11 di parziale tirando con 76% dal campo.

Nonostante un buon avvio, la formazione di casa si è sciolta in corso d'opera come neve al sole, lasciando strada ad un avversario in alcuni frangenti devastanti. Fortuna vuole che siano cadute anche Pesaro e Capo d''orlando così da mantenere a tre giornate dalla fine del campionato ancora un vantaggio di quattro lunghezze.

Al netto dell'assenza di Nic Moore, certo la prestazione fornita dai biancazzurri mette i brividi ed è per certi versi imbarazzante. Se non la più brutta della stagione, poco ci manca.

Adesso bisogna serrare le fila: a 120 minuti dal calar del sipario c'è da compiere un ultimissimo sforzo. Brindisi sarà capace di farlo?

