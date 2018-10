Il Consiglio di Stato concede la sospensiva: la serie B resta a 19

di Lino DE LORENZIS

ROMA - La serie B va avanti. Il Consiglio di Stato, in seduta monocratica, ha accolto il ricorso presentato dalla Lega di serie B, sospendendo l'ordinanza del Tar del Lazio.

Mercoledì scorso il Tribunale Amministrativo aveva sospeso i provvedimenti adottati dal commissario Figc Fabbricini sul format a 19 del campionato cadetto, ordinando di conseguenza la sospensione dell'attività fino al 26 marzo, data fissata per l'udienza di merito.

Oggi il Consiglio di Stato sospendendo l'ordinanza del Tar ha fissato l'udienza collegiale per il 15 novembre. A quel punto il campionato di serie B sarà già arrivato alla 12esima giornata e sarebbe inimmaginabile riportarlo a 22 squadre. Non è da escludere però che si giunga ad una soluzione a metà strada con il ripescaggio della Virtus Entella, provvedimento che potrebbe essere adottato martedì dal consiglio federale della Federcalcio.





