Il Lecce rimonta due gol e sfiora il colpo: a Foggia finisce 2-2

FOGGIA-LECCE 2-2

(finale)

Foggia: Bizzarri; Tonucci, Martinelli, Ranieri; Gerbo, Agnelli (20'st Busellato), Carraro, Deli, Kragl; Galano, Mazzeo.

A disposizione: Nobbert, Loiacono, Iemmello, Zambelli, Cicerelli, Chiaretti, Rubin, Rizzo, Boldor, Ramè, Gori.

All. Grassadonia.

Lecce: Vigorito; Lepore, Meccariello, Marino, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone (24'st Palombi); Mancosu; Pettinari, La Mantia.

A disposizione: Bleve, Di Matteo, Cosenza, Torromino, Haye, Dubickas, Tsonev, Tabanelli, Venuti, Fiamozzi, Armellino.

All. Liverani.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Marcatore: pt, 45' Deli; st, 7' Tonucci, 10' Mancosu, 25' La Mantia

FOGGIA - Via al derby gol Lecce più propositivo e al 20' con La Mantia va vicinissimo al vantaggio.

Al 45' vantaggio dei rossoneri: gran tiro di interno destro da fuori area di Deli. Si va al riposo con un Liverani nervosissimo.

Si apre il secondo tempo con il Foggia che prova a chiudere il match e sigla il 2-0 ma subito dopo Mancosu riapre la partita su punizione e poi con La Mantia trova il pareggio.

Il derby si chiude col Lecce che con Mancosu su opunizione ha la palla del 2-3, la barriera ribatte.

