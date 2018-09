Il Lecce sconfitto in trasferta, vince l'Ascoli 1-0. Resta la squalifica di Lucioni

Dopo due pareggi e tante buone indicazioni, ecco la prima sconfitta e una partita che ha visto più ombre che luci in campo. Il Lecce fa un deciso passo indietro sul piano dei gioco, delle occasioni costruite e anche sul piano della tenuta fisica contro un Ascoli che ha giocato una partita diligente e sfruttato con Ardemagni l'occasione della partita. Certo non mancano le recriminazioni per giustificare la sconfitta ed in effetti i salentini hanno protestato in occasione della rete binconera per un evidente fallo commesso ai danni di Meccariello. Proteste inutili che non hanno cambiato il corso della partita. Va ricordato che prima del gol (nella prima frazione di gioco) l'Ascoli aveva colpito la traversa con Ninkovic al 43’ del primo tempo. Per il Lecce i tentativi finali di pareggiare da parte di La Mantia e Petriccione sui quali si è opposto il portiere ascolano Perucchini.

Lecce in campo in veste inedita, non c'è Vigorito stoppato nel riscaldamento da un contrattempo fisico e neppure Lucioni nel cuore della difesa, dove si registra l'esordo dal primo minuto di Cosenza con la fascia di capitano. Per Lucioni il suo forfait rappresenta un po' la sorpresa della giornata perché il Consiglio di Stato ha revocato la sospensiva ed ora l'ex del Benevento dovrà scontare quasi due mesi di squalifica.



