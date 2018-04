di Mario Fabbroni

Un gol da santificare, praticamente un miracolo che anche la Chiesa napoletana non poteva esimersi dal celebrare per bene. La rete di Koulibaky allo scadere di Juventus-Napoli e stata celebrata con un altro record: le campane della basilica del Rione Sanità (quindi non una chiesa qualsiasi) hanno ininterrottamente suonato per 17 minuti mentre tutto intorno i fuochi d’artificio illuminavano a giorno l’intero centro storico di Napoli.

Il parroco don Antonio Loffredo ha salutato a suo modo l’impresa azzurra. Insomma campane a festa per un evento profano ma che i napoletani credono sia un segno del destino. San Gennaro, pensaci tu....





Anzi, il parroco aggiunge: "Nel 2006, quqando l'Italia vinse i Mondiali di calcio, la statua di San Vincenzo uscìn dalla basilica con un tricolore. La scena potrebbe ripetersi. Io, per sicurezza, ho anche preparato l'abito talare appropriato. E' tutto azzurro".



Lo stesso parroco Don Antonio Loffredo ha spiegato: "La Basilica di San Vincenzo alla Sanità è praticamente autogestita. La gente ha le chiavi. I fedeli mi avevano a

