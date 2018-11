Il Taranto batte 3-0 il Gravina Tre punti ottenuti con il gioco in vista del tour de force

di Liberato CASOLE

Il Taranto batte il Gravina 3-0 e lo fa con pieno merito, al termine di una gara giocata fin dall'avvio con l'intenzione di proporre gioco e attaccare. Una propensione che col passare degli allenamenti comincia a diventare sempre più evidente, anche quando cambiano gli interpreti del 4-2-3-1 costruito dal tecnico Panarelli. Le tante assenze in casa rossoblù - Marsili e Manzo su tutte, analizzando la partita odierna, per le altre si vedrà - sono state compensate da un collettivo capace di muoversi in sintonia. Un atteggiamento tattico ben definito che ha ricevuto dalle marcature di Favetta, Oggiano e D'Agostino il premio a una costante superiorità al cospetto di una compagine, il Gravina, non certo l'ultima della classe, considerata la qualità e l'esperienza della rosa (l'ex Lecce e Foggia Angelo, Mbida, Nigro, Guadalupi). Così, dopo 9 giornate il Taranto che con 17 punti e una gara in meno occupa il terzo posto in classifica a quattro punti dalla capolista Picerno, comincia a mandare segnali incoraggianti al campionato e alla sua tifoseria, presente in 3mila unità allo "Iacovone". Da qui fino al 28 novembre, giorno del recupero della gara di Fasano, il Taranto si proietta con la giusta mentalità verso il tour de force.



TARANTO-GRAVINA 3-0

TARANTO (4-2-3-1): Cavalli; Pelliccia, Lanzolla, Bova, Ferrara (dal 31’s.t. Carullo); Massimo, Bonavolontà (dal 22’s.t. Guadagno); Oggiano (dal 16’s.t. Miale), D’Agostino, Di Senso (dal 23’s.t. Gori); Favetta (dal 37’s.t. Ancora). A disp.: Martinese, Squerzanti, Albanese, Infusino. All. Panarelli.

GRAVINA (4-1-4-1): Loliva; Dentamaro (dal 18’s.t. Caponero), Romeo, Riccio, Tarantino; Mbida; Angelo (dal 9’s.t. Potenza), Guadalupi (dal 9’s.t. Nigro), Mady (dal 9’s.t. Guida), Chiaradia; Santoro (dal 21’s.t. Agodirin). A disp.: Vicino, Lenoci, Diarra, Dininno. All. Di Meo.

ARBITRO: Costanza di Agrigento

MARCATORI: nel p.t. al 16’ Favetta (T); nel s.t. al 5’ Oggiano (T) e al 40’ D’Agostino (T).

NOTE: spettatori 3 mila circa. Ammoniti: Dentamaro (G), Mbida (G), Chiaradia (G). Angoli 3 a 3. Recuperi: 2’ nel p.t. e 5’ nel s.t.

