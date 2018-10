Il Taranto sbanca Torre Annunziata e conquista il primo posto in classifica

Momento magico per il Taranto nel girone H di serie D. La formazione allenata da Panarelli ha conquistato il primo posto in classifica grazie alla vittoria sul campo del Savoia, firmata da un gol del baby Salatino. Singolare la dedica del giovane di Lizzano: "Il gol è per mio padre e per mio nonno che mi portano ogni giorno agli allenamenti visto che io non ho ancora la patente". Soddisfatto il tecnico: "Piedi per terra ma il primato ci sà fifducia e autostima".

