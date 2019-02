Infortunio in campo, Scavone sta meglio: «Passeggia in corsia»

LECCE - Sta meglio Manuel Schiavone, il giocatore che ieri sera dopo un conttatto violento in campo si è accasciato facendo temere un arresto cardiaco. Dopo lo stop al match Lecce - Ascoli e il ricovero d'urgenza a neurochirurgia, al Vito Fazzi di lecce, dove ha trascorso la notte per verificare che il trauma non avesse conseguenze gravi, il giocatore si è svegliato e sta bene. Si è già rimesso in pedi e a quando dicono i suoi compagni passeggia per la corsia.

Questa mattina il giocatore dell'Ascoli, Giacomo Beretta, accompagnato dal team manager della società marchigiana Francesco Lillo e alla presenza del direttore generale giallorosso Giuseppe Mercadante, hanno fatto visita al giocatore del Lecce.

