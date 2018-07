Inguscio, un allenatore salentino nello staff tecnico dell'Ungheria. Arriva da Aradeo

di Lino De Lorenzis

LECCE - C’è anche un tecnico salentino nel nuovo staff della nazionale maggiore dell’Ungheria. Si tratta di mister Cosimo Inguscio, 55 anni, nativo di Aradeo, e dal 2012 trasferitosi in pianta stabile in Ungheria per entrare a far parte del mitico Honved Budapest. Mister Inguscio è uno dei più stretti collaboratori del commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi. Motivo di orgoglio anche per gli abitanti di Aradeo che l’hanno sempre apprezzato sin dai tempi in cui lavorava fianco a fianco con il presidente della squadra locale, Antonio Tramacere, e con mister Sasà Merico.

