Inter - Lecce, 3 - 0

Inizio turbolento per il Lecce che nella prima sfida di campionato sta affrontando l'Inter di Antonio Conte. I salentini nella prima ora di gioco sono già sotto di tre punti. A segnare Brozovic, Sensi e Lukaku.





INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro. In panchina: Padelli, Berni, Gagliardini, Dimarco, Ranocchia, Politano, Lazaro, Barella, Dalbert, Esposito, Bastoni. All. Antonio Conte.



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; La Mantia, Lapadula. In panchina: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Haye, Mancosu, Shakhov, Farias, Dubickas, Tabanelli, Dell’Orco. All. Fabio Liverani.



ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1 (Giallatini-Prenna; IV Volpi).



MARCATORI: pt, 20' Brozovic, 24' Sensi.

