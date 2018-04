International Champions Cup: il 7 agosto Inter-Siviglia al Via del Mare di Lecce

di Lino De Lorenzis

Il Via del Mare di Lecce ospiterà il 7 agosto prossimo, alle 13 ora italiana, la sfida tra l'Inter di Spalletti e il Siviglia di Montella. La gara fa parte del calendario dell'International Champions Cup 2018, il torneo mondiale al quale partecipano tutte le big del calcio. Ai nastri di partenza ci sono anche Real Madrid, Juventus, Milan, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Barcellona, Arsenal, Chelsea, Paris Saint Germain e tanti altri club di spicco. Lo stadio di Via del Mare di Lecce è l'unico stadio italiano scelto dagli organizzatori per ospitare una delle gare della comptezione internazionale al pari di impianti di Madrid, Chicago, New York, Los Angeles, Miami, Stoccolma, Washington, Dallas ed altri. Una soddisfazione per il Salento che già da oggi, grazie al calcio, è tornato al centro dell'attenzione internazionale.

