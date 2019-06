Mondiali di calcio femminile: Italia-Australia 2-1. Bonansea match-winner: "E' un sogno per noi"

di Lino De Lorenzis

Con una doppietta realizzata da Barbara Bonansea l'Italia di Milena Bertolini batte l'Australia nella gara d'esordio ai mondiali di calcio femminile "Francia 2019". Una vittoria arrivata a sorpresa ma strameritata per le Azzurre contro una delle nazionali più forti del mondo.

"Sono contentissima, vincere così è davvero fantastico - ha detto la protagonista Barbara Bonansea -. Il rigore per l'Australia un po' ci aveva tagliato le gambe, nella ripresa però è andata decisamente meglio anche perché oltre ai due gol segnati abbiamo avuto altre occasioni da rete. Senza dimenticare poi i due gol annullati, uno per tempo, per fuorigioco millimetrici. Ora prepariamoci per la prossima partita contro la Giamaica". Il match si giocherà venerdì 14 giugno, alle ore 18.

