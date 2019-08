Juve, tegola alla vigilia del Napoli: Chiellini fa crac, crociato rotto

Brutta tegola in casa Juve. Il perno della difesa bianconera e della Nazionale, Giorgio Chiellini, si è rotto il legamento crociato alla vigilia del big match contro il Napoli. Per lui si prevede un lunghissimo stop; il difensore dovrebbe tornare in primavera.



«Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni» recita il comunicato bianconero.

