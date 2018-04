Virtus Francavilla-Juve Stabia, la prosecuzione finisce 0-0. Per i biancazzurri un passo verso i play off

di Redazione Sport

E' finita 0-0 la sfida tra Virtus Francavilla e Juve Stabia. Nella prosecuzione del match sospeso lo scorso 25 marzo, all'8' del secondo tempo, a causa del maltempo, ha prevalso la voglia di entrambe le squadre di non perdere. E' un punto pesante in chiave-play off: la Juve Stabia raggiunge quota 51 mentre la Virtus Francavilla aggancia la Casertana a 44 punti.



Classifica

Lecce 71

Catania 67

Trapani 64

Juve Stabia 51

Cosenza 48

Monopoli 48

Rende 46

Casertana 44

Virtus Francavilla 44

Siracusa (-5) 43

Sicula Leonzio 42

Matera (-9) 40

Catanzaro 40

Bisceglie 38

Reggina 36

Fidelis Andria (-3) 36

Paganese 32

Racing Fondi 26

Akragas (-9) 6

