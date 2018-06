“La Curva del Lecce è la migliore della serie B”. Un sondaggio premia i tifosi giallorossi

LECCE - È quella del Lecce la curva preferita della serie B. È questo l’esito del sondaggio lanciato in rete da Dimensione B - Tutto sulla serie B che da anni è presente su Facebook con una propria pagina. La Coppa Dimensione B, per stabilire la migliore tifoseria del torneo cadetto, è andata avanti per settimane e ieri si è conclusa con la finalissima vinta dal Lecce che l’ha spuntata sul Foggia con il 60,9 per cento delle preferenze rispetto al 39,1 dei dauni.



“Grazie per aver votato in circa 5.000, più di 45.000 contatti raggiunti - scrivono i curatori della pagina - oltre 4.500 voti alcuni dei quali sono arrivati anche dal Brasile e dal Kazakistan”. Ovviamente, il risultato finale ha scatenato sul web la gioia dei leccesi e l’amarezza dei foggiani, tutto nel massimo rispetto reciproco in attesa che si torni a giocare il derby sul campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA