Lecce, il ds Meluso mette nel mirino La Mantia e Casarini

LECCE - È cominciata una settimana importante per l’opera di costruzione del Lecce che prenderà parte al campionato di serie B 2018-2019. Il direttore sportivo Mauro Meluso è pronto a sbarcare a Milano per riprendere i contatti avviati nelle settimane scorse: la speranza è di riuscire a portare a casa almeno un altro rinforzo per mister Liverani che segue con grande attenzione l’evolversi del mercato giallorosso.

In cima alla lista dei desideri del club leccese c’è l’attaccante Andrea La Mantia, 27 anni, attualmente in forza alla Virtus Entella. La retrocessione dei liguri in serie C sembrava aver spianato la strada al Lecce solo che all’improvviso la trattativa ha subito un rallentamento dinanzi alla possibilità di ripescaggio in B del club del presidente Gozzi. Ma il diesse Meluso però non vuol saperne di mollare la preda anche perché La Mantia è un suo vecchio pupillo, di conseguenza farà il possibile per portarlo nel Salento per far coppia in attacco con Stefano Pettinari, in arrivo a sua volta dal Pescara.

Come è noto, la Virtus Entella aveva avanzato una richiesta di 1 milione 700 mila euro per la cessione del suo bomber a titolo definitivo, una cifra importante dinanzi alla quale il Lecce ha cominciato a ragionare ipotizzando una formula diversa: contropartita tecnica più conguaglio in denaro. Nella trattativa con i liguri infatti potrebbero entrare un paio di calciatori di proprietà del Lecce e che non rientrano più nei piani tecnici di mister Liverani. Tra questi l’attaccante Salvatore Caturano e il jolly difensivo Simone Ciancio. L’Entella potrebbe fare un pensierino anche a Matteo Legittimo, pure lui in uscita, che gode di un buon mercato sia in C che in B. Tra le società interessate figura pure la Virtus Francavilla.

Per l’attacco il Lecce segue con grande interesse anche la pista che porta a Federico Melchiorri 31 anni, di proprietà del Cagliari e reduce da una stagione in chiaroscuro con il Carpi. La trattativa presenta però un ostacolo difficile da sapere per i coub di serie B e riguarda l’ingaggio che sfiora i 400 mila euro netti a stagione.

Trova conferma intanto la notizia riportata ieri dai colleghi de “La Stampa” di Torino circa l’interessamento del Lecce per il centrocampista carpigiano Federico Casarini, 28 anni, in forza al Novara. Il capitano è legato ai piemontesi da un contratto fino al 2020 ma dopo la retrocessione in serie C ha cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di nuove destinazioni, possibilmente in serie B. Il Lecce sarebbe una soluzione gradita. Sicché la società giallorossa ha prospettato lo scambio alla pari con Pedro Costa Ferreira, ma la trattativa al momento vive una fase di stallo. Il Lecce nelle prossime ore proverà a sbloccarla inserendo anche un conguaglio in denaro.

