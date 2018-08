Lecce, doppio scambio con l'Entella: La Mantia e Crimi nel Salento in cambio di Caturano e Costa Ferreira

di Lino De Lorenzis

LECCE - In casa giallorossa continua a tenere banco il calciomercato. Oggi verrà ufficializzato l’arrivo nel Salento di Andrea La Mantia, 27 anni, attaccante nativo di Marino: per lui contratto triennale. La trattativa, avviata da tempo, si è sbloccata soltanto venerdì scorso dopo che la Virtus Entella ha accettato la proposta del Lecce di inserire nell’affare anche il centravanti giallorosso Salvatore Caturano. Uno scambio di bomber quindi con l’aggiunta di un cospicuo conguaglio economico che la società giallorossa verserà nelle casse del club ligure. Per il Lecce si tratta comunque di un buon colpo di mercato considerato il valore tecnico di La Mantia che, nelle intenzioni di mister Liverani, è destinato ad occupare il ruolo di prima punta con Pettinari partner d’attacco. I particolari dell’operazione verranno comunicati oggi e probabilmente in giornata La Mantia raggiungerà Lecce per unirsi ai nuovi compagni di squadra; difficilmente però l’attaccante sarà disponibile per la gara di Coppa Italia di domani sera, al Via del Mare, contro la Feralpisalò.

Prima di lasciare il Salento, Sasà Caturano ha voluto salutare tutti con un messaggio su Instagram: “È stato un anno indimenticabile, sarete sempre nel mio cuore. Ringrazio la società, lo staff ed i miei compagni... forza Lecce”. Il bilancio in giallorosso del centravanti di Scampia è di 94 presenze e 34 reti. Gli è mancata soprattutto la continuità e forse anche un po’ di fortuna.

Ora per completare l’opera il direttore sportivo Mauro Meluso dovrà assicurare al Lecce un difensore centrale di provata esperienza, e in tal senso proseguono i contatti per Meccariello del Brescia, e quindi sfoltire la “rosa” che in questo momento è particolarmente numerosa. È pronto a lasciare il Lecce Mario Pacilli mentre si profila un altro scambio con la Virtus Entella che prevede l’arrivo in giallorosso del centrocampista Marco Crimi, 28 anni, in cambio del portoghese Pedro Costa Ferreira.

© RIPRODUZIONE RISERVATA