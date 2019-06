Lecce, via alla campagna abbonamenti per la serie A. Sconti speciali per i vecchi abbonati

di Redazione Sport

LECCE - E' stata presentata questa mattina la campagna abbonamenti del Lecce per il prossimo campionato di serie A. "Puntiamo a superare il record di sottoscrizioni che risale alla prima partecipazione del Lecce al massimo campionato italiano nella stagione sportiva 1985-86 e pari a 13.589 abbonati", ha detto Corrado Liguori, vicepresidente del club giallorosso. Il Lecce intende premiare quelle miglia di tifosi che sono sempre rimaste al fianco della squadra attraverso due tariffe, "Sempre qui" e "Fedeltà". Una grande attenzione è stata riservata anche alle famiglie, con una serie di combinazioni e abbonamenti gratis fino ai ragazzi di 13 anni e tariffe scontate per under 16, over 65 e donne.

Mai come in questa occasione sarà conveniente abbonarsi perché solo sottoscrivendo la tessera si potrà usufruire degli sconti previsti. Basta dire che in occasione delle partite di campionato contro Juventus, Milan, Inter e Napoli il biglietto in curva costerà 40 euro, quasi venti euro in più di ogni singola gara della stagione. Infine, un'altra bellissima sorpresa per quanti sottoscriveranno l'abbonamento: il Lecce regalerà a tutti la maglia dello scorso anno con impressa la data e l'orario che ha sancito la promozione in serie A della squadra giallorossa. Questa maglia speciale non sarà in vendita. .Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti a partire dal 7 giugno presso le filiali della Bpp di Lecce (via XXV Luglio), Aradeo e Tricase.

Nel corso della presentazione della campagna abbonamenti, avvenuta in una sala della Banca Popolare di Lecce, sono state presentate ufficialmente anche le nuove maglie per il prossimo campionato di serie A: quella tradizionale giallorossa a strisce verticali, quella bianca con inserti giallorossi e infine la terza azzurra per richiamare il colore del mare

