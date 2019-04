Lecce-Brescia 1-0: giallorossi con un piede in seria A

Finito 0-0 il primo tempo del big match tra Lecce e Brescia, al Via del Mare. Una partita sostanzialmente equilibrata, molto "tattica", con due squadre che sentono molto l'importanza della posta in Palio.

Il Lecce ha avuto l'occasione per andare in vantaggio al 18', quando Petriccione ha torato in area per Mancosu: il pallone è però passato sopra la traversa. Al 21' Donnarumma ha avuto la sua occasione, ma ha trovato Vigorito pronto a intervenire.

Tre gli amminiti: Tachtsidis e Petriccione per il Lecce, Sabelli per il Brescia.

Il secondo tempo.

Al 54' è stato espulso Sabelli, del Brescia. Il Lecce gioca in superiorità numerica.

Lecce in vantaggio all'81' con un gol di Tabanelli.

L'arbitro fischia la fine dell'incontro dopo i 5 minuti di recupero. Il Lecce vince ed è primo con 63 punti insieme col Brescia. Il Palermo è a 5 punti. Giallorossi con un piede in serie A.

