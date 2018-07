Nuovi arrivi, partenze e trattative segrete: così nasce il Lecce per la serie B

di Lino DE LORENZIS

Si profila una maxi operazione con il Novara. Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, è al lavoro da alcuni giorni per riuscire a portare nel Salento due “pezzi da novanta” del club piemontese. Si tratta del laterale sinistro difensivo Marco Calderon, classe 1989, e del centrocampista centrale Federico Casarini, classe 1989, quest’ultimo capitano della squadra del presidente Massimo Di Salvo. Il Novara dal canto suo sarebbe ben lieto di accogliere il difensore giallorosso Luca Di Matteo, classe 1988, mentre c’è qualche dubbio sulla volontà dei piemontesi di mettere sotto contratto anche il centrocampista portoghese Pedro Costa Ferreira, classe 1991. Pare che il tecnico del Novara, l’ex giallorosso William Viali, per il centrocampo abbia chiesto un calciatore con caratteristiche differenti rispetto a quelle del portoghese. La situazione comunque è ancora aperta, soprattutto per i primi tre e già nelle prossime ore potrebbe andare in porto con grande soddisfazione delle società e dei diretti interessati.

Il Lecce è vicino alla soluzione del problema legato al portiere titolare. Nessuna l’ha ancora detto ufficialmente però la sensazione è che non sarà Filippo Perucchini, sotto contratto con il Bologna. Solo una questione di caratteristiche tecniche, ha lasciato intendere mister Fabio Liverani nell’intervista pre-ritiro di sabato scorso. Da Frosinone giungono segnali positivi circa il trasferimento nel Salento di Mauro Vigorito, tra i protagonisti della promozione dei ciociari in serie A. Il Lecce però nelle prossime ore potrebbe tirare fuori dal cilindro un nome a sorpresa e allora non resta che aspettare che si creino le giuste condizioni per la fumata bianca.

Ovviamente, a fronte di nuovi arrivi il Lecce dovrà anche cedere tutti quegli elementi che non rientrano nei piani del tecnico Liverani o che magari hanno manifestato la volontà di non vestire la maglia giallorossa. È il caso di Abdou Doumbia, rientrato dal prestito al Livorno, per il quale c’è un forte interessamento della Ternana che però aspetta di capire quale campionato dovrà disputare. Tra l’altro gli umbri - ma solo per la serie C - hanno messo nel mirino pure Mario Pacilli, escluso dalla lista dei convocati. Il Potenza, neopromosso in serie C, continua a fare una corte serrata a due calciatori giallorossi, il difensore Matteo Legittimo e l’attaccante Andrea Saraniti: la trattativa però per il momento stenta a decollare per ovvi motivi di carattere economico. Sul lituano Linas Megelaitis c’è da alcuni giorni il Matera che però è costretto prima a risolvere i problemi legati all’iscrizione al campionato dopodiché potrà concentrarsi sulle operazioni di mercato.

Infine, il settore giovanile. Gennaro Delvecchio ha firmato un contratto biennale ed è già al lavoro per programmare la stagione sportiva 2018-2019. Con ogni probabilità verrà presentato alla fine di questa settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA