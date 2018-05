Domani con Quotidiano il poster del Lecce promosso in serie B

Il poster del Lecce, stagione sportiva 2017-2018, sarà distribuito domani, sabato 12 maggio, a titolo gratuito, presso tutte le edicole della città di Lecce e della provincia, in allegato con il Nuovo Quotidiano di Puglia. È una tradizione che si rinnova nel tempo: anche in occasione dei precedenti successi della squadra giallorossa infatti il nostro giornale ha sempre omaggiato i propri lettori con il poster ufficiale della squadra.

Quello per festeggiare la promozione in serie B è stato realizzato in carta patinata, formato giornale; sul poster sono presenti tutti i protagonisti della straordinaria cavalcata giallorossa con la scheda personalizzata e con l’indicazione, per ogni singolo calciatore, di numero di maglia, ruolo, età anagrafica, presenze e gol. Un poster da incorniciare. E allora non resta che prenotarlo presso il proprio edicolante di fiducia.



