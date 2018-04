Lecce, niente scherzi: a Reggio Calabria per la vittoria

di Lino DE LORENZIS

C’è da sperare che il rischio di perdere la promozione diretta in serie B, proprio in prossimità del traguardo, serva da stimolo al tecnico e ai calciatori del Lecce cui restano ancora quattro partite per cercare di evitare quella che potrebbe trasformarsi nella beffa più atroce delle ultime sei stagioni vissute nell’inferno della serie C.

Si comincia oggi dal “Granillo” di Reggio Calabria: è la prima tappa di un cammino che culminerà il 6 maggio sul campo del Monopoli, dopo il doppio turno casalingo contro Racing Fondi e Paganese, ovvero le squadre che in questo momento rischiano più delle altre di precipitare nei dilettanti.

Rispetto a una settimana fa però c’è una differenza sostanziale: ora il Lecce non è più padrone del proprio destino, come ha sottolineato con grande amarezza nei giorni scorsi il tecnico Liverani. Dopo aver vanificato l’opportunità di portarsi prima a +10 (0-1 al Via del Mare contro la Juve Stabia) e poi a +9 (2-2 al Via del Mare subito in rimonta dalla Fidelis Andria), a cinque giornate dalla fine della stagione regolare (i giallorossi osserveranno il turno di riposo in occasione della terz’ultima giornata) la squadra di mister Liverani si trova nella condizione di gestire un vantaggio ridotto ormai soltanto a 2 punti. Ciò significa che fare bottino pieno contro Reggina, Fondi, Paganese e Monopoli potrebbe anche non bastare se una tra Catania e Trapani dovesse fare altrettanto e portare a casa i 15 punti ancora a disposizione. Un pericolo da scongiurare anzitutto con le proprie forze e poi affidandosi anche alla buona sorte.

Dopo l’amaro pareggio casalingo contro il Siracusa e il faccia a faccia post-partita con gli ultrà, la squadra ha lasciato il Salento per andare in ritiro nella Capitale, lontano dai malumori dell’ambiente leccese. Il campo dirà oggi se la scelta della società è servita per ricompattare un gruppo che nelle ultime settimane ha dato l’impressione di non essere più unito e compatto come prima. Perché solo un Lecce bello tosto può ambire oggi ad uscire dal “Granillo” con i tre punti in tasca.



