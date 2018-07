Lecce, via alla campagna abbonamenti 2018-19. "M908" è il nuovo brand del club giallorosso

di Redazione Sport

LECCE - Dopo una lunga attesa, stamattina il Lecce ha presentato la campagna abbonamenti 2018-2019. I prezzi sono a grandi linee quelli dell'ultima apparizione dei giallorossi in serie B nella stagione 2009-2010. Presentato anche il nuovo brand che sostituisce Legea: d'ora in avanti il Lecce produrrà in proprio la linea di abbigliamento sportivo col marchio "M908".

