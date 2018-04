Il Lecce spettatore interessato del derby Catania-Trapani

di Redazione Sport

Il Lecce è pronto a mettersi in poltrona per assistere al derby di Sicilia tra Catania e Trapani. Un risultato positivo della formazione ospite avvicinerebbe ulteriormente la formazione allenata da Fabio Liverani al traguardo della serie B. Catania-Trapani si giocherà lunedì 23 aprile, alle ore 20.45, con diretta televisiva su Rai Sport.

Il Lecce invece tornerà in campo domenica prossima, al Via del Mare, per affrontare la Paganese nell'ultimo impegno casalingo della stagione regolare prima della trasferta del 6 maggio sul campo del Monopoli.

