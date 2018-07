Lecce, arriva la Licenza Nazionale per la B. Il club "punzecchia" il Comune: ma i costi per l'impianto di illuminazione li abbiamo sostenuti noi

di Redazione Sport

LECCE - Buone notizie per il Lecce proprio nel momento in cui i cugini del Bari sono in uno stato di grande sofferenza. Come fa sapere l'ufficio stampa del club giallorosso "La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi della FIGC, esaminata la documentazione prodotta dall'US Lecce Spa relativa allo stadio “Ettore Giardiniero” e, tenuto conto della certificazione favorevole della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha riscontrato il rispetto dei "criteri infrastrutturali" previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell' ammissione al Campionato di serie B 2018/2019. La suindicata Commissione ha riscontrato, altresì, il rispetto dei “criteri sportivi ed organizzativi”. La Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dall'US Lecce Spa e, tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha riscontrato il rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell' ammissione al Campionato di serie B 2018/2019. L’US Lecce accoglie tali esiti favorevoli con soddisfazione. Il rispetto dei “criteri infrastrutturali” e, più specificatamente, l’adeguamento dell’impianto di illuminazione dello stadio “Ettore Giardiniero” si è ottenuto grazie a una soluzione tempestiva i cui costi sono stati sostenuti integralmente dall’US Lecce.

Tutto ciò nelle more della soluzione definitiva del problema a cui, si spera, vorrà concorrere l’Amministrazione Comunale proprietaria dell’impianto".

