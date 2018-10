Il Lecce sfida il Crotone per continuare a stupire/1-0: autogol su cross di Venuti (clicca per aggiornare)

Al Via del Mare di Lecce, per la decima giornata di serie B, i giallorossi di Liverani ospitano il Crotone: Lecce a caccia di tre punti fondamentali per continuare a stupire e a occupare stabilmente i quartieri alti della classifica.



LECCE (4-3-1-2) - Vigorito; Venuti, Meccariello, Marino, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Tabanelli; Mancosu; La Mantia, Palombi



CROTONE (4-4-2) Cordaz; Sampirisi, Marchizza (27' pt: Golemic), Vaisanen, Martella; Faraoni, Rohden, Barberis, Stoian; Firenze, Simy



Reti: aut. Golemic (35' pt)



48' pt - FINE PRIMO TEMPO. Lecce avanti, ma Crotone più volte pericoloso

43' pt - ancora il Crotone molto vicino al gol: Firenze, anche lui "a giro" da sinistra, ma il tiro finisce di poco sopra la traversa. Buona reazione dei calabresi

41' pt - Occasionissima Crotone: Rohden pesca il jolly a giro, vola Vigorito e mette in angolo

38' pt - il Crotone prova a reagire, ma viene contenuto bene



35' pt - GOL LECCE! Azione insistita, Venuti al cross, deviato in rete da Golemic. Vantaggio meritato: i giallorossi avevano alzato da qualche minuto il baricentro



33' pt - i giallorossi ora sembrano aver conquistato il comando delle operazioni

31' pt - il Lecce alza i ritmi della partita, fa girare il pallone e arriva al tiro con Tabanelli da fuori: sinistro preciso deviato, angolo

27' pt - primo cambio Crotone: Marchizza non ce la fa, al suo posto Golemic

24' pt - occasione Lecce: azione manovrata, cross dalla sinistra di Calderoni, La Mantia di testa: deviazione e angolo

18' pt - Ancora Simy, pericolo costante: cross dalla sinistra, il centravanti lo raccoglie da pochi passi di testa, risposta d'istinto sulla linea di Vigorito. Il nigeriano è riuscito a staccare in mezzo ai due centrali giallorossi

17' pt - i calabresi cercano sempre Simy, che prova a imporre le sue grandi doti fisiche

15' pt - troppo debole il tiro di Mancosu da fuori area, ma il centrocampista di Liverani lamenta una trattenuta

14' pt - Crotone pericoloso ancora sulle palle alte. Il Lecce prova a ragionare facendo circolare il pallone

10' pt - partita a ritmo ancora compassato, nessuna netta prevalenza nel possesso palla

5' pt - prima palla gol per il Crotone, colpo di testa di Simy neutralizzato da Vigorito dopo il bel cross di Martella

