Lecce: in un libro i 110 anni di storia giallorossa

Da domani in edicola con Quotidiano, "La storia del Lecce calcio" (che compie 110 anni), raccontata in un libro delle edizioni Grifo, scritto da Enzo Bianco e Antonio Corcella. Un lavoro complesso che parte da quel 15 marzo del 1908 che segnò il via dell'avventura con lo Sporting Club per poi segnare importanti tappe con un avvicendarsi di presidenti, allenatori e calciatori. Avventure come lo sbarco in serie A, lo scudetto strappato alla Roma o la vittoria dei giallorossi in casa Juventus. Questo e tanto, tanto altro in quasi 200 pagine con un ricco spazio fotografico. Il libro di Bianco e Corcella sarà da giovedì nelle edicole di Lecce e provincia a soli 8,80 euro più il prezzo del giornale.

