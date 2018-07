L'attaccante Palombi alla corte di Liverani. E' il quinto acquisto della stagione 2018-2019

di Lino De Lorenzis

LECCE - Ora è ufficiale: Simone Palombi, romano, classe 1996, è un nuovo attaccante del Lecce. E' stata la Lazio, sul proprio sito ufficiale, ad annunciare il trasferimento al club salentino con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Previsto nel contratto anche un premio di valorizzazione al raggiungimento di 25 presenze.

Palombi oggi sarà in città per sottoporsi alle visite mediche e ai test atletici. Il nuovo attaccante giallorosso ritrova nel Salento il tecnico Fabio Liverani con il quale aveva già lavorato due stagioni fa nella Ternana.

Con Palombi salgono a cinque gli acquisti effettuati dal Lecce dall'inizio di questa campagna trasferimenti: Chiricò, Pettinari, Haye, Falco e appunto l'attaccante cresciuto nel vivaio della Lazio con cui ha collezionato anche alcune presenze in Europa League.

