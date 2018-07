Lecce, i rinforzi per Liverani: con Falco è in arrivo pure Casarini

di Lino De Lorenzis

È il giorno del ritorno al Lecce di Filippo Falco. In giornata il calciatore, accompagnato dai propri agenti in rappresentanza del procuratore Mino Raiola, incontreranno i dirigenti del club giallorosso per mettere nero su bianco. L’accordo nella sua totalità è stato raggiungo nella tarda serata di venerdì e completato sabato mattina. Prevede il trasferimento di Falco dal Bologna al Lecce a titolo definitivo e non oneroso, particolare non di poco conto soprattutto poi se si tiene conto del fatto che la società felsinea corrisponderà al calciatore nativo di Pulsano anche una parte dell’ingaggio. Falco firmerà un contratto triennale con il Lecce e la società giallorossa, solo in caso di promozione in serie A, verserà nelle casse del Bologna una somma già stabilita.

C’è voluto un grande lavoro da parte anzitutto del diesse Meluso e e dell’omologo rossoblù Bigon oltre che del presidente Sticchi Damiani e dell’Ad bolognese Fenucci per giungere a questo accordo che alla fine soddisfa proprio tutti, compreso Falco che avrà la possibilità di tornare a vestire la maglia giallorossa, questa volta però in serie B, e con un contratto da serie A. Come detto, la fumata bianca è attesa per questo pomeriggio al termine dell’incontro fissato nella sede sociale di via Colonnello Costadura.

Se la trattativa per l’ingaggio di Falco è pressocché definita, quella per Federico Casarini invece è in uno stato molto avanzato e nelle prossime ore si potrebbe addirittura arrivare alla firme. Il Lecce infatti pare sia riuscito nell’impresa di convincere il Novara a privarsi del suo capitano e centrocampista di maggior qualità forte anche della volontà espressa dal diretto interessato che ha fatto sapere ai dirigenti piemontesi di non voler seguire la squadra in serie C. Una richiesta legittima per un calciatore cresciuto nel settore giovanile del Bologna e che vanta poco meno di 100 presenze in serie A. L’affare dovrebbe quindi andare in porto sulla base di uno scambio con il portoghese Pedro Costa Ferreira, che il tecnico Viali aspetta a braccia aperte, più un conguaglio economico ovviamente a favore del Novara.

C’è un altro contratto che aspetta soltanto di essere firmato. È quello del laterale sinistro difensivo Antonio Mazzotta che dopo essere andato a scadenza di contratto con il Pescara si è accordato da giorni con il direttore sportivo Meluso. Anche in questo caso c’è l’intesa su tutto per cui si è in attesa soltanto che venga ufficializzato il ritorno in giallorosso di uno dei protagonisti della promozione del Lecce in A nella stagione 2009-2010 nella quale Mazzotta collezionò 20 presenze nella squadra allenata da Gigi De Canio.

Questa settimana sarà decisiva anche per la scelta del portiere che sarà chiamato a difendere la porta del Lecce nel campionato di serie B 2018-2019. Come è noto, è in atto un ballottaggio tra Filippo Perucchini e Eugenio Lamanna. Il primo è rientrato al Bologna dopo aver dato un grande contributo al Lecce per la vittoria del campionato di serie C e tra l’altro ha un altro anno di contratto con i felsinei; stessa situazione contrattuale per Lamanna che è ancora legato al Genoa per un’altra stagione. Entrambi godono della stima del tecnico Fabio Liverani e di conseguenza bisognerà soltanto trovare l’intesa che sia soddisfacente per tutti. Non v’è dubbio che molto dipenderà anche dalle richieste economiche dei calciatori in questione e dalla volontà delle rispettive società di appartenenza di contribuire al pagamento dell’ingaggio, decisamente importante per il campionato di serie B.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, nelle prossime ore si potrebbe sbloccare la trattativa per Simone Palomb. Va detto che l’accordo con la Lazio esiste già da alcuni giorni solo che il presidente Saverio Sticchi Damiani vorrebbe, se possibile, migliorarlo ulteriormente. Di conseguenza, al suo rientro a Roma incontrerà l’amico Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, per affrontare l’argomento de visu.

In uscita è confermato l’interesse del Catanzaro per il francese Abdou Doumbia, appena rientrato dal prestito al Livorno. Il trasferimento dovrebbe andare in porto nel corso di questa settimana con la formula del prestito oneroso con il diritto di riscatto a favore dei calabresi.

