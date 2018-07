Ora è ufficiale: Falco torna al Lecce. Per il trequartista contratto triennale

di Redazione Sport

LECCE - Mancava soltanto l'ufficialità ed è arrivata pochi minuti fa. Il Lecce fa sapere di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Falco dal Bologna. Per l’attaccante nativo di Pulsano (classe ’92), che ha sottoscritto un accordo di tre anni, si tratta di un ritorno in maglia giallorossa, dopo le esperienze nel settore giovanile ed in prima squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA