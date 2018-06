Liverani vuole Falletti e Palombi nel suo Lecce

di Lino De Lorenzis

LECCE - Per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di serie B, il Lecce punta ad assicurarsi in particolare quegli elementi che godono del gradimento di Fabio Liverani. È stato proprio l’allenatore romano infatti ad indicare un paio di calciatori offensivi che il mister conosce molto bene. Si tratta di Simone Palombi, classe 1996, e di Cesar Falletti, classe 1992, entrambi alle dipendenze di Liverani nella stagione 2016-2017 alla Ternana, in serie B.

Palombi è un attaccante cresciuto a suon di successi nel settore giovanile della Lazio e poi esploso nello scorso campionato con la maglia rossoverde: 28 presenze e 8 reti. Rientrato alla Lazio per fine prestito, Palombi nella seconda parte di questa stagione si è trasferito alla Salernitana senza però trovare lo spazio necessario per confermarsi sul palcoscenico del torneo cadetto. Il 22enne di Tivoli sarebbe entusiasta di tornare a lavorare con mister Liverani. Stesso discorso anche per il trequartista uruguaiano Falletti che con l’allenatore del Lecce è stato protagonista di una delle migliori stagioni della sua carriera: 40 presenze e 7 gol con la maglia della Ternana. Per portarlo nel Salento però il Lecce dovrà riuscire a convincere il Bologna a privarsi di uno dei suoi calciatori di maggior talento.

Di Falletti, e anche di Filippo Perucchini, il direttore sportivo Mauro Meluso parlerà nei prossimi giorni con i dirigenti del Bologna. Da ieri il responsabile dell’area tecnica del club di via Colonnello Costadura si trova a Sassuolo per seguire dal vivo le due semifinali del campionato Primavera. Ieri Meluso ha assistito a Fiorentina-Atalanta mentre oggi è in programma Inter-Juventus. Ora che è tornato in serie B, il Lecce può guardare nuovamente con grande interesse anche ai calciatori delle squadre Primavera.



