Supercoppa, Lecce sconfitto dal Livorno

di Redazione Sport

LECCE - Supercoppa amara per il Lecce che cade a Livorno e rischia di dire addio al sogno di conquistare anche il trofeo di serie C dopo la meritata promozione in B ottenuta il 29 aprile scorso. Il 3-1 a favore degli amaranto maturato ieri sera al "Picchi" costringe ora i giallorossi a battere almeno con quattro reti di scarto il Padova nel match in programma sabato 26 maggio, alle ore 18, allo stadio di Via del Mare. Per i giallorossi sarà comunque una serata festosa visto che al termine della partita con i biancoscudati il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, consegnerà nelle mani del capitano Checco Lepore la Coppa della Vittoria per la promozione in serie B.

