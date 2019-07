Lecce, Mancosu si infortuna e lascia il ritiro

Guai in vsta per il Lecce neo promosso in serie A. Nella giornata di ieri, infatti, il capitano giallorosso Marco Mancosu ha abbandonato il ritiro di Santa Cristina Valgardena per un consulto medico immediato dopo un problema al polpaccio sinistro. A quanto pare le condizioni del giocatore richiederanno l'interessamento di un centro specialistico a Roma e i tempi di recupero non saranno brevissimi. Ma saranno anche monitorate anche dallo staff sanitario del Lecce.

