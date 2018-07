Lecce, presentati Pettinari e Riccardi

di Tonio DE GIORGI

Un volto nuovo e una vecchia conoscenza. Giornata di presentazioni oggi per il Lecce che ha salutato l'arrivo di Stefano Pettinari e il ritorno di Davide Riccardi. Dopo l'introduzione dell'amministratore delegato Alessandro Adamo, hanno preso la parola i protagonisti.

"Sono felice di essere qui - ha detto l'ex pescarese -. La presenza di mister Liverani è stata determinante, con lui ho un bellissimo rapporto professionale. Spero di riuscire a fare bene".

Visibilmente emozionato Davide Riccardi: "Sinceramente dopo l'infortunio dello scorso anno non pensavo di essere riconfermato. Il fatto che il Lecce mi abbia fortemente voluto mi rende orgoglioso. Farò di tutto per essere disponibile al più presto".

