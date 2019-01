Accolto il ricorso del Lecce: Liverani in panchina contro la Salernitana

Buone notizie per il Lecce e in particolare per il tecnico Fabio Liverani. Nella riunione odierna, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Federcalcio ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Domenico Zinnari e Alessio Bozzetto, dello studio legale Sticchi Damiani, annullando la squalifica per una giornata che era stata inflitta dal giudice di primo grado. La sanzione è stata così rideterminata: ammonizione con diffida e ammenda pecuniaria di 2mila euro.

A questo punto, domani sera mister Liverani potrà seguire la sua squadra dalla panchina in occasione del big-match sul campo della Salernitana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA